В Рязани затопило двор жилого дома

Потоп образовался у дома № 104 на улице Большая. Жильцы сообщают, что вода течет сквозь сугробы, образуя большие потоки. «В УК „Лай Сити“, как утверждают горожане, проблему пока не устранили. Дети с трудом добираются до школы», — отметили в сообщении.