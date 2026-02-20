В Рязани сотрудники ГАИ помогли роженице добраться до роддома

Сотрудники Госавтоинспекции в Рязани сопроводили автомобиль с беременной женщиной до роддома, когда у нее начались схватки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Супруг рязанки заметил на дороге экипаж ДПС и обратился за помощью. Врио командира взвода отдельного СБ ДПС Артем Монетов принял решение сопроводить машину.

Инспекторы включили световые и звуковые сигналы и обеспечили максимально быстрый и беспрепятственный проезд к медучреждению.

Позже сотрудники полиции встретили семью после выписки из роддома. Отец ребенка поблагодарил автоинспекторов за оперативную помощь.