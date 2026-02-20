В Рязани скорая больше часа добиралась до пациента в спортзал

По словам одной из посетительниц, недалеко от спортзала находится больница № 11, однако скорая не могла приехать быстрее из-за снежного коллапса на дороге. Несмотря на коллапс, врачи прибыли и оказали помощь пациенту.

В Рязани скорая больше часа добиралась до пациента в спортзал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По словам одной из посетительниц, недалеко от спортзала находится больница № 11, однако скорая не могла приехать быстрее из-за снежного коллапса на дороге.

Несмотря на коллапс, врачи прибыли и оказали помощь пациенту.