В Рязани изменили схему движения общественного транспорта
Из-за работ по расчистке снега 20 февраля транспорт будет следовать по измененной схеме. С ней можно ознакомиться по ссылке.

В Рязани изменили схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия.

Из-за работ по расчистке снега 20 февраля транспорт будет следовать по следующей схеме:

  • автобус маршрута № 2 производит разворот на остановочном пункте «Новое кладбище»;
  • автобус маршрута № 6 следует по улицам Ф. Полетаева, Островского, Братиславской;
  • автобус маршрута № 10 производит разворот у остановочного пункта «Октябрьский городок»;
  • автобус маршрута № 11 разворачивается у остановочного пункта «10-й район пос. Борки»;
  • автобус маршрута № 13 производит разворот у остановочного пункта «пос. Божатково» начальная;
  • автобус маршрута № 20 в сторону пос. Мехзавода производит разворот у остановочного пункта «Октябрьский городок», в направлении в Микрорайон № 1 следует через ул. Большую;
  • автобус маршрута № 24 производит разворот на остановочном пункте «Завод Красное знамя»;
  • автобус маршрута № 46 разворачивается на остановочном пункте «Телезавод»;
  • на троллейбусном маршруте № 1 работают машины с повышенным автономным ходом;
  • троллейбусы маршрутов №№ 9 и 16 следуют на разворот на конечную остановку «Телезавод»;
  • троллейбусы маршрута № 12 следуют через улицы Ф. Полетаева, Островского, Братиславскую;
  • троллейбусы маршрута № 10 следуют через улицы Юбилейную, Крупскую, Народный бульвар.

В мэрии отметили, что из-за большого количества припаркованных автомобилей по улицам уборка снега затруднена. Изменения движения продлятся до окончания работ.