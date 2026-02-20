В России впервые появился ГОСТ на бананы

Согласно требованиям, импортировать можно бананы зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели уже на складах. Также фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а длина плода должна составлять не менее 14 сантиметров. В одной кисти должно быть не менее трёх бананов.

Об этом сообщает РИА Новости.

