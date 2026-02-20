Рязань
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
326
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
918
В России шиномонтаж может подорожать до 15%
Весной 2026 года в России услуги шиномонтажа могут подорожать на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом 20 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на представителей сервисных центров. Основные причины роста цен на услуги шиномонтажа следующие: инфляция, рост стоимости аренды, коммунальных платежей и расходных материалов; дефицит специалистов и необходимость повышения зарплат сотрудников; сокращение количества сервисов в крупных городах из-за застройки бывших промзон жилыми домами. Эксперты Национального автомобильного союза прогнозируют, что из-за подорожания услуг в крупных СТО автовладельцы начнут чаще обращаться в небольшие «гаражные» мастерские, где цены будут ниже.

Весной 2026 года в России услуги шиномонтажа могут подорожать на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом 20 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на представителей сервисных центров.

Как стало известно изданию, основные причины роста цен на услуги шиномонтажа следующие:

  • инфляция, рост стоимости аренды, коммунальных платежей и расходных материалов;
  • дефицит специалистов и необходимость повышения зарплат сотрудников;
  • сокращение количества сервисов в крупных городах из-за застройки бывших промзон жилыми домами.

Эксперты Национального автомобильного союза прогнозируют, что из-за подорожания услуг в крупных СТО автовладельцы начнут чаще обращаться в небольшие «гаражные» мастерские, где цены будут ниже.