В России шиномонтаж может подорожать до 15%

Весной 2026 года в России услуги шиномонтажа могут подорожать на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом 20 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на представителей сервисных центров. Основные причины роста цен на услуги шиномонтажа следующие: инфляция, рост стоимости аренды, коммунальных платежей и расходных материалов; дефицит специалистов и необходимость повышения зарплат сотрудников; сокращение количества сервисов в крупных городах из-за застройки бывших промзон жилыми домами. Эксперты Национального автомобильного союза прогнозируют, что из-за подорожания услуг в крупных СТО автовладельцы начнут чаще обращаться в небольшие «гаражные» мастерские, где цены будут ниже.

Весной 2026 года в России услуги шиномонтажа могут подорожать на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом 20 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на представителей сервисных центров.

Как стало известно изданию, основные причины роста цен на услуги шиномонтажа следующие:

инфляция, рост стоимости аренды, коммунальных платежей и расходных материалов;

дефицит специалистов и необходимость повышения зарплат сотрудников;

сокращение количества сервисов в крупных городах из-за застройки бывших промзон жилыми домами.

Эксперты Национального автомобильного союза прогнозируют, что из-за подорожания услуг в крупных СТО автовладельцы начнут чаще обращаться в небольшие «гаражные» мастерские, где цены будут ниже.