В России предложили ввести компенсации за капремонт для молодых семей

Инициатива заключается в введении компенсации за капитальный ремонт жилья в размере 25% на региональном уровне. По плану, компенсацию смогут получать молодые семьи, где оба супруга не старше 35 лет, а также одинокие родители с детьми, которые также не достигли этого возраста. Компенсация будет рассчитываться так же, как и для других категорий граждан, без необходимости подавать заявление.

В России предложили новый законопроект, который поможет молодым семьям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия».

