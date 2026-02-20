Рязань
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
В Минздраве предложили изменить условия оформления больничных для самозанятых
Планируется, что больничный будет доступен для тех, кто платит налог на профессиональный доход.

Минздрав планирует обновить порядок оформления больничных листов для самозанятых. Об этом стало известно из проекта приказа министерства 20 февраля, передают «Известия».

"Внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности", — приводит текст документа «РИА Новости».

Планируется, что больничный будет доступен для тех, кто платит налог на профессиональный доход.