В Минздраве предложили изменить условия оформления больничных для самозанятых
Планируется, что больничный будет доступен для тех, кто платит налог на профессиональный доход.
Минздрав планирует обновить порядок оформления больничных листов для самозанятых. Об этом стало известно из проекта приказа министерства 20 февраля, передают «Известия».
"Внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности", — приводит текст документа «РИА Новости».
