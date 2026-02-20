В Минобрнауки по Рязанской области рассказали о причинах задержки доплаты за классное руководство в январе 2026 года

В Рязанской области в январе задержали выплаты за классное руководство. Причина — переход на Единую бюджетную платформу и технические сложности. «С февраля 2026 года мы гарантируем бесперебойное перечисление ежемесячного вознаграждения за классное руководство — впредь задержек возникать не должно», — говорится в сообщении.