В Кирове парень из-за ревности убил свою возлюбленную и угрожал суицидом, когда его приехали задерживать

В Кирове парень из-за ревности убил свою возлюбленную и угрожал суицидом, когда его приехали задерживать. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала. 28-летний Егор жил с 25-летней Аленой и часто устраивал скандалы из-за ревности. Накануне во время очередной ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им возлюбленную. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Услышав шум, соседи вызвали правоохранителей. При задержании убийца забаррикадировался на техническом этаже соседнего дома и хотел покончить с собой, но испугался и не смог.