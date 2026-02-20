В Госдуме призвали отказаться от бахил из-за их опасности

Бадма Башанкаев, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, предложил отказаться от обязательного использования бахил в медучреждениях, считая их неэффективными и опасными для здоровья. Депутат заявил, что бахилы нужны только в стерильных зонах, например, в операционных и реанимациях. В обычных палатах они неэффективны и могут быть опасны: тонкий материал рвется, грязь разносится, а посетители могут поскользнуться.

Бадма Башанкаев, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, предложил отказаться от обязательного использования бахил в медучреждениях, считая их неэффективными и опасными для здоровья. Об этом сообщило издание «Абзац».

«В обычной жизни бахилы создают больше проблем», — заявил Башанкаев в беседе с ТАСС .

Он предложил использовать в медучреждениях грязезащитные коврики и трапы вместо бахил. Это потребует больших вложений, но в долгосрочной перспективе будет выгоднее.