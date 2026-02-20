В Госдуме предложили ввести единый номер экстренной психологической помощи

Депутаты Госдумы предложили министру цифрового развития Максуту Шадаеву ввести единый бесплатный короткий номер экстренной психологической помощи по всей России. Об этом сообщило издание ТАСС.
Депутаты указали на проблемы граждан в поиске экстренной психологической помощи из-за разных длинных номеров в регионах. Короткий номер (129) существует только в Татарстане, что приводит к перегрузке номеров 112/103 обращениями, не относящимися к профилю, или к полному отсутствию таких обращений.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска по всей России единого бесплатного короткого номера экстренной психологической помощи по аналогии с закреплением номера 129 в Татарстане с круглосуточным функционированием, едиными стандартами качества и интеграцией с 112/103 (перевод вызова при угрозе жизни)», — указано в письме.
Отмечается, что эта мера повысит доступность помощи, снизит нагрузку на экстренные службы и предотвратит трагедии за счет раннего контакта со специалистами.