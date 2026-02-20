Рязань
В Госдуме предложили ввести единый номер экстренной психологической помощи
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска по всей России единого бесплатного короткого номера экстренной психологической помощи по аналогии с закреплением номера 129 в Татарстане с круглосуточным функционированием, едиными стандартами качества и интеграцией с 112/103 (перевод вызова при угрозе жизни)», — указано в письме.

Отмечается, что эта мера повысит доступность помощи, снизит нагрузку на экстренные службы и предотвратит трагедии за счет раннего контакта со специалистами.