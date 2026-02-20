В Госдуме предложили установить потолок цен на такси при непогоде

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести потолок цен на такси и установить фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц в условиях неблагоприятной погоды. Об этом пишет РИА Новости. Чернышов отметил, что было бы справедливо ограничить рост тарифов на уровне 50-70% в такие ситуации. Чернышов подчеркнул, что крупный бизнес в России способен компенсировать водителям недополученный заработок и организовать систему так, чтобы такие заказы не отклонялись. Он также указал на важность социальной ответственности компаний, которые предоставляют услуги такси, особенно в условиях «погодного ЧС».

«Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег — готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал», — добавил вице-спикер.