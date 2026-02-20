В ГАИ предупредили рязанцев о масштабных рейдах

Отмечается, что 20 февраля и в предстоящие выходные инспекторы проведут масштабные рейды, направленные на выявление водителей, грубо нарушающих ПДД, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.