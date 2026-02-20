В ГАИ объявили о поиске очевидцев смертельного ДТП с участием «Киа»

ДТП произошло 26 декабря 2025 года, примерно в 17:19, на 479-м километре автодороги P-152 «Золотое кольцо». Столкнулись грузовик «Мерседес» под управлением 60-летнего жителя Ростовской области и автомобиль «Киа Спортейдж», за рулем которой был 66-летний рязанец. Водитель легковушки скончался в медучреждении. Его пассажир — 66-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу. Всех, кто стал очевидцем аварии или располагает любой информацией о случившемся, призвали обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.

