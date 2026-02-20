В 2026 году рязанцы накопили на вкладах более 382 млрд рублей

Более 98% всех вкладов открыли в рублях. Три четверти средств рязанцы хранили на срочных вкладах, размещая деньги на определенный период под процент. Более 101 млрд рублей жители области держали на текущих счетах, например, на банковских картах.

На начало января 2026 года рязанцы накопили на вкладах 382,3 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем годом ранее. В эту сумму не входят средства на счетах эскроу для покупки жилья в новостройках, сообщили в региональном отделении Банка России.

«Хотя ставки по вкладам в течение года несколько снизились, они по-прежнему привлекательны. Депозиты остаются удобным и надежным инструментом накопления: условия прописаны, доход гарантирован. При этом средства застрахованы государством: клиенту вернут до 1,4 млн рублей, которые хранятся на счетах и вкладах», — напомнила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Кроме того, на начало января бизнес хранил в банках 57,4 млрд рублей. В основном это рублевые депозиты — на них пришлось 54,3 млрд рублей.