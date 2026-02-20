Умер актер из сериалов «Эйфория» и «Зачарованные»

Эрик Дэйн скончался на 54-м году жизни 19 февраля. Как отметили в публикации, в апреле 2025-го говорилось, что актеру диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и атрофии мышц. Актер известен по ролям в сериалах «Анатомия страсти», «Зачарованные» (Charmed), «Эйфория» и других.

Умер американский актер из сериалов «Эйфория» и «Зачарованные» Эрик Дэйн. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на журнал People.

