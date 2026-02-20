The Wall Street Journal: Зеленский поручил ВСУ готовиться воевать еще три года

По данным журналистов, Зеленский поручил властям разработать план ведения военных действий еще на три года «Что у меня всего вызывает скепсис, так это личная встреча Зеленского с ближайшими советниками. Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке», — говорит журналист Панчевский.

Зеленский поручил ВСУ готовиться воевать еще три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

