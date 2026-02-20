ТАСС: новый ГОСТ на отделку квартир не будут применять к уже строящимся домам

С 1 марта 2026 года вступит в силу новый госстандарт на отделку квартир в новостройках. Однако он не будет касаться домов, строительство которых началось до этой даты, сообщили в пресс-службе Росстандарта, передает ТАСС.

Если проект и контракты на строительство были оформлены до введения нового стандарта и не упоминают его, то требования ГОСТа не будут автоматически применяться. В ведомстве уточнили, что новый стандарт не имеет обратной силы.

Даже если дом сдадут в эксплуатацию после 1 марта 2026 года, это не делает новый стандарт обязательным. Важно, чтобы его положения были включены в проектную или договорную документацию. Если их нет, качество отделки будет оцениваться по старым нормам.

Для домов, которые начали строиться раньше, новый стандарт может применяться только по желанию застройщика или если это прописано в договоре. В противном случае, новый ГОСТ не может быть основанием для признания отделки ненадлежащей.