Суд запретил рязанской столовой использовать обозначение «Советская»
Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск ИП Ибатуллина А. В. и запретил ИП Шатиловой А. Б. использовать название «Советская» для столовой. Ибатуллин является правообладателем зарегистрированного товарного знака «СОВЕТСКАЯ» для розничной продажи продовольственных товаров. Суд установил, что Шатилова использовала это обозначение, которое вводит потребителей в заблуждение. Так как доказательств законного использования названия у Шатиловой не было, суд признал нарушение исключительных прав Ибатуллина и удовлетворил иск.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Ибатуллина А. В., который требовал запретить другому предпринимателю, Шатиловой А. Б., использовать обозначение «Советская» для ее столовой.

Отмечается, что Ибатуллин является правообладателем товарного знака «СОВЕТСКАЯ», зарегистрированного для услуг по розничной продаже продовольственных товаров. В ходе проверки суд установил, что Шатилова использовала это название для индивидуализации своей деятельности, что может ввести в заблуждение потребителей.

Суд пришел к выводу, что обозначение, используемое Шатиловой, является тождественным товарному знаку Ибатуллина. Поскольку доказательства правомерности использования названия со стороны Шатиловой не были представлены, суд признал нарушение исключительных прав Ибатуллина и удовлетворил его требования.