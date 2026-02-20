Стала известна причина ограничения работы Telegram

В РКН заявили, что Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян. Отмечается, что делать это могут сервисы «пробива». Администрация мессенджера с 2022-го удалила более 8 тысяч таких сервисов, но это не меняет сути, так как появляются новые боты для поиска личных данных. «Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов „пробива“, прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», — подчеркнул Роскомнадзор.