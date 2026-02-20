Казах был последним, но победил на ОИ, потому что его соперники упали

Спортсмен из Казахстана одержал неожиданную победу на Олимпийских играх. Об этом пишет телеграм-кана «Эфир 18+". В ходе заезда он на протяжении всего времени находился на последнем месте. Однако перед финишем большинство его соперников упали, и единственным конкурентом остался итальянец, который ехал спиной вперед, пытаясь сохранить равновесие. В результате казахстанский атлет финишировал первым.