Сбитый поездом в Рязани погиб

Его личность установлена, сообщили РЗН. Инфо в рязанской транспортной полиции. В комментарии уточнили, что 20 февраля в дежурную часть Рязанского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что пассажирским поездом «Орск-Москва» на перегоне «Дягилево-Рязань» смертельно травмирован мужчина. Ему было 42 года. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.

«Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте напоминает, что железная дорога зона повышенной опасности и предупреждает о соблюдении мер личной безопасности при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры», — добавили в полиции.

Ранее появились кадры с места ЧП.