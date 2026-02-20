Мэрия: ночью спецслужбы очистили улицы после снегопада, утром работы продолжились

Городские службы активно продолжают ликвидацию последствий недавнего снегопада, который обрушился на город. Как отметили в пресс-службе администрации, работы проходят в два этапа: ночью была проведена механизированная уборка дорог, а с утра стартовали субботники по очистке территорий.

Ночью в уборке снега задействовали максимальное количество техники Дирекции благоустройства, а также подрядные организации и строительные компании. В общей сложности в работах участвовали 15 организаций. Колонны комбинированных дорожных машин выезжали во все районы города, где расчистили и обработали дороги, очистили тротуары, вывезли снег.

С утра начался масштабный субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации, работники муниципальных предприятий и подведомственных учреждений, а также представители различных организаций — всего около 170 человек. Они привели в порядок лестницы, тротуары и пешеходные переходы.