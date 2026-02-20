Рязанцы заявили, что скорая не смогла проехать к лежачему пациенту

По словам местных жителей, скорая не смогла проехать к подъезду дома № 24 на улице Новоселов из-за неубранного снега. «Врачам по сугробам приходится тащить каталку!» — написали в посте. Официально информацию не комментировали.

Рязанцы заявили, что скорая не смогла проехать к лежачему пациенту. Пост об этом 20 февраля опубликован в соцсетях.

По словам местных жителей, скорая не смогла проехать к подъезду дома № 24 на улице Новоселов из-за неубранного снега.

«Им [врачам] по сугробам приходится тащить каталку!» — написали в посте.

Официально информацию не комментировали.