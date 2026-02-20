Рязанцы выталкивали маршрутку из сугроба на остановке в Песочне

Инцидент произошел вечером 19 февраля. На видео не различить номер маршрута. Автобус из сугроба выталкивали с десяток мужчин. В комментариях неоднократно жаловались на состояние остановки и разворотного круга. Там, по словам жителей, не чистят проезжую часть, в том числе автобусам на «отстое» мешают фуры, припаркованные неподалеку. «Два дня не было снега. Ни одна снегоуборочная машина не проехала за это время», — написал комментатор.

Рязанцы выталкивали маршрутку из сугроба на конечной остановке «Новоселов 60» в Песочне. Видео опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. На видео не различить номер маршрута. Автобус из сугроба выталкивали с десяток мужчин.

В комментариях неоднократно жаловались на состояние остановки и разворотного круга. Там, по словам жителей, не чистят проезжую часть, в том числе автобусам на «отстое» мешают фуры, припаркованные неподалеку.

«Два дня не было снега. Ни одна снегоуборочная машина не проехала за это время», — написал комментатор.