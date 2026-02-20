Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 77.10 / 76.80 20/02 15:45
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
326
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы выталкивали маршрутку из сугроба на остановке в Песочне
Инцидент произошел вечером 19 февраля. На видео не различить номер маршрута. Автобус из сугроба выталкивали с десяток мужчин. В комментариях неоднократно жаловались на состояние остановки и разворотного круга. Там, по словам жителей, не чистят проезжую часть, в том числе автобусам на «отстое» мешают фуры, припаркованные неподалеку. «Два дня не было снега. Ни одна снегоуборочная машина не проехала за это время», — написал комментатор.

Рязанцы выталкивали маршрутку из сугроба на конечной остановке «Новоселов 60» в Песочне. Видео опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. На видео не различить номер маршрута. Автобус из сугроба выталкивали с десяток мужчин.

В комментариях неоднократно жаловались на состояние остановки и разворотного круга. Там, по словам жителей, не чистят проезжую часть, в том числе автобусам на «отстое» мешают фуры, припаркованные неподалеку.

«Два дня не было снега. Ни одна снегоуборочная машина не проехала за это время», — написал комментатор.