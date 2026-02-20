Рязань
Рязанцы пожаловались на заваленные снегом улицы
Одна из жалоб поступила от жительницы областного центра. «Писали, что будут чистить от снега Безымянный переулок и улицу Братиславскую. Даже меняли маршрут троллейбуса № 12. Вот результат. Техника даже рядом не проезжала», — отметила женщина. Вторая читательница обратилась из села Дубовичье Спасского района. По ее словам, жители обращались в местную администрацию с просьбой убрать снег, но просьбу не выполнили. На фото — кадры из села Дубовичье.

Рязанцы пожаловались на заваленные снегом улицы. Об этом они сообщили 19 февраля в редакцию РЗН. инфо.

Одна из жалоб поступила от жительницы областного центра.

«[18 февраля] писали, что будут чистить от снега Безымянный переулок и улицу Братиславскую. Даже меняли маршрут троллейбуса № 12. Вот результат. Техника даже рядом не проезжала», — отметила женщина.

Вторая читательница обратилась из села Дубовичье Спасского района. По ее словам, жители писали в местную администрацию с просьбой убрать снег, но ее не выполнили.

«Машины застряли, автобус школьный не проехал, малыши с трассы в такую погоду шли пешком… Общественный транспорт Рязань — Троица вообще еле-еле проехал, Людям на работу в 5.30. Почему мы должны терять зарплату за халатность? Почему мы должны нанимать трактор?» — задалась вопросом жительница села Дубовичье.

На фото — кадры из села Дубовичье, на видео — из Рязани.