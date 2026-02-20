Рязанцев призвали помочь найти родственников 46-летнего жителя Новосибирска

Рязанцев призвали помочь найти родственников 46-летнего Горохова Виталия Руслановича, жителя Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт». С 22 октября 2025 года он находится в медицинском учреждении. Среди отличительных примет: рост 170 см, нормального телосложение, седые волосы, голубые глаза. Отмечается, что у мужчины также есть татуировка на плече. Если есть какая-то информация о родственниках, отряд просит связаться с инфоргом Олесей (Фоксом) — +7 (923) 246-66-09 или Анной (Медичи) — +7 (963) 648-62-47.