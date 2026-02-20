Рязанца оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил

Прокуратура района совместно со специалистами Россельхознадзора провела проверку в личном хозяйстве, где разводят и выпасают крупный рогатый скот. В ходе проверки были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований: несоблюдение правил маркировки и вакцинации животных, а также норм сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В результате прокурор района возбудил административное дело по статье 10.8 КоАП РФ, касающейся нарушений ветеринарно-санитарных правил при перевозке, перегоне или убое животных. Россельхознадзор оштрафовал нарушителя на 4 тысячи рублей.

