Россиянам рассказали, как защититься от мошенников. Об этом сообщает ВТБ.

На форуме «Кибербезопасность в финансах» руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин заявил, что сквозной антифрод и обмен данными между участниками рынка играют важную роль в противодействии мошенничеству.

По словам Дмитрия Средина, банкам и их партнёрам необходимо синхронизировать стандарты информационной безопасности. Это позволит наладить обмен информацией о мошеннических атаках и усилить защиту за счёт взаимного обогащения данных.

Руководитель департамента также отметил, что расширение партнёрских интеграций и запуск новых продуктов увеличивают количество потенциальных векторов атак для злоумышленников. В связи с этим банкам необходимо инвестировать в развитие собственных ИИ-решений и систем машинного обучения для своевременного выявления и предотвращения атак.

Дмитрий Средин подчеркнул, что дальнейшее развитие межплатформенного взаимодействия и внедрение ИИ-технологий станут основой устойчивости финансовых экосистем и повышения доверия клиентов.