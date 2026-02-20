Российским спортсменам разрешили посетить церемонию закрытия Олимпиады

Российские и белорусские атлеты, выступающие на Олимпиаде в нейтральном статусе, смогут присутствовать на церемонии закрытия Игр 22 февраля, но не смогут участвовать в параде спортсменов. Об этом сообщил Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК, передает «Коммерсант».

При этом атлеты, участвовавшие ранее в соревнованиях, не были приглашены на церемонию открытия 6 февраля. МОК решит об их участии в церемонии закрытия позже. Отмечается, что на Олимпиаду квалифицировались 13 российских и 7 белорусских спортсменов. Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал медаль, заняв второе место в спринте.