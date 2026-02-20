Работники Государственного Рязанского приборного завода отмечены ведомственными наградами

Почетных грамот Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоены 11 работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех). Это руководители, специалисты, инженерно-технические работники.

Почетные грамоты в торжественной обстановке в рамках заводского Дня качества вручил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Он поздравил заводчан с заслуженными наградами: «Примите мои искренние поздравления! Каждый из вас проделал огромную работу и проявил себя с самой лучшей стороны. Эти грамоты — свидетельство вашей преданности нашему общему делу на благо и развитие предприятия. Именно благодаря вам наш коллектив — сильная профессиональная команда, которая эффективно решает самые сложные задачи, поставленные перед нами государством».

Также на мероприятии врачу-стоматологу-терапевту Юлии Козловой был вручен Почетный знак «За приверженность интересам предприятия».

Данные награды присуждаются за добросовестный труд, производственные достижения и значительный вклад в развитие предприятия.