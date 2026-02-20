Прогноз ВТБ: крупный бизнес усилит позиции в 2026 году

Крупный бизнес усилит позиции в 2026 году. Об этом сообщает ВТБ.

Согласно прогнозу экспертов, крупный бизнес обеспечивает более ¾ ВВП России и будет укреплять свою роль в экономике, несмотря на вызовы, такие как сжатие маржинальности, высокая стоимость капитала и технологическая гонка.

Отмечается, что ключевым фактором успеха станет способность оперативно адаптироваться к изменениям, инвестировать в технологии и выстраивать международные связи. В 2026 году ожидается рост роли крупного бизнеса благодаря искусственному интеллекту, роботизации и локализации.