Прогноз ВТБ: что будет с крупным бизнесом в 2026 году

Что будет с крупным бизнесом в 2026 году. Об этом сообщает ВТБ.

В 2026 году ВТБ прогнозирует стабилизацию экономики благодаря снижению ключевой ставки до 13,5-14,5%. Это должно частично восстановить инвестиционную активность, сообщил Дмитрий Средин на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

Он выделил четыре отрасли с положительной динамикой в ближайшие 2-3 года: