Прогноз ВТБ: что будет с крупным бизнесом в 2026 году
Что будет с крупным бизнесом в 2026 году. Об этом сообщает ВТБ.
В 2026 году ВТБ прогнозирует стабилизацию экономики благодаря снижению ключевой ставки до 13,5-14,5%. Это должно частично восстановить инвестиционную активность, сообщил Дмитрий Средин на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».
Он выделил четыре отрасли с положительной динамикой в ближайшие 2-3 года:
- Энергетика: Модернизация мощностей и строительство новой генерации усилят энергомашиностроение и смежные отрасли.
- Минеральные удобрения: Отрасль сохранит устойчивость и станет одним из лидеров российского несырьевого экспорта, благодаря стратегии до 2042 года, разработанной при участии ВТБ.
- Газохимия и полимеры: Россия перейдет от сырьевого экспорта к продукции с высокой добавленной стоимостью, включая полимеры.
- Инфраструктурное строительство и логистика: Потребность в новой инфраструктуре сохранится, а ГЧП-проекты ВТБ в 2025 году оцениваются в 3 трлн руб.