Приокский путепровод всю ночь расчищали от снега

Очевидцы пишут, что ночью активно убирали сугробы — около десятка машин работали на дороге. «Вот видите, чистили этой ночью, а вы — все жалуетесь», — сообщил рязанец. Горожане отмечают, что участок почистили, и движение стало свободнее.