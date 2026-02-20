Попавшие в ДТП легковушки перекрыли проезд в Рязанской области

Отмечается, что авария произошла в пятницу, 20 февраля, на улице 50 лет СССР в Касимове. На опубликованных кадрах видно, что в ДТП попали две легковушки. «Проезда временно нет», — заявили очевидцы. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.