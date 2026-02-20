Под Рязанью произошло ДТП с пострадавшими
ДТП произошло в ночь на 20 февраля возле «Рельеф-Центра» в Рыбном. Столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, пострадали две девушки. У одной из них якобы сломана нога. Официальной информации о ДТП нет.
