Под Рязанью грузовик врезался в опрокинувшийся автомобиль

ДТП произошло 19 февраля, примерно в 23:32, на 168-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. По предварительной информации полицейских, 39-летний житель Рязанского района двигался на «Соллерс Атлант» и не справился с управлением. Машина опрокинулась. В нее врезался грузовик «Даф», за рулем которой был 57-летний мужчина. Водитель «Соллерс Атлант» с травмами доставлен в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Под Рязанью грузовик врезался в опрокинувшийся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 19 февраля, примерно в 23:32, на 168-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе.

По предварительной информации полицейских, 39-летний житель Рязанского района двигался на «Соллерс Атлант» и не справился с управлением. Машина опрокинулась. В нее врезался грузовик «Даф», за рулем которой был 57-летний мужчина.

Водитель «Соллерс Атлант» с травмами доставлен в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.