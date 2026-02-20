Рязань
Онкобольные россиянки обратились в администрацию президента за помощью с лекарством от рака
67 женщин с четвертой стадией агрессивного рака молочной железы обратились к Минздраву России с просьбой включить препарат в перечень жизненно важных лекарств на 2026 год. Они считают, что это даст им и тысячам других пациентов шанс на жизнь.