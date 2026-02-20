Онкобольные россиянки обратились в администрацию президента за помощью с лекарством от рака

«Ореол жизни» попросил администрацию президента включить Энхерту в список жизненно необходимых лекарств для онкобольных женщин. «Сегодня из-за отсутствия доступа к данному лекарственному препарату в рамках системы государственного возмещения пациентки вынуждены получать тяжелую химиотерапию, которая убивает не только опухоль, но и организм женщины Не остается сил даже на то, чтобы осуществлять какие-то базовые вещи», — говорится в письме.

«Ореол жизни» попросил администрацию президента включить Энхерту в список жизненно необходимых лекарств для онкобольных женщин. Копия обращения есть у «Газета.Ru».

67 женщин с четвертой стадией агрессивного рака молочной железы обратились к Минздраву России с просьбой включить препарат в перечень жизненно важных лекарств на 2026 год. Они считают, что это даст им и тысячам других пациентов шанс на жизнь.