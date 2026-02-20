Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды

До 15:30 20 февраля холодной воды не будет по адресам: улица Интернациональная, дома №№ 10а, 10 В (ТЦ Талисман); Спортивный переулок, дом № 8; улица Чапаева, дома №№ 3, 5, 7, 9, 10/18, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27.

Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

