Несколько улиц Рязани остались без тепла 20 февраля
Об этом сообщили в пресс-службе «МУП РМПТС». Без отопления остались адреса: ул. Бирюзова 22, 22 к1, 23, 23к1; ул. Интернациональная 19, 19к1, 19к2; ул. Интернациональная 21, 21к1; Д/сад № 148, № 154; Школа № 65. Отмечается, что ресурс восстановят ориентировочно в 16:00.
