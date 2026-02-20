Над Россией за ночь сбили 149 украинских БПЛА

БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили в период с 23.00 19 февраля до 7.00 20 февраля. 57 дронов уничтожили над Брянской областью, 28 — над Черным морем, 24 — над Азовским морем, 20 — над Крымом. Над Краснодарским краем сбили 17 БПЛА, над Ростовской областью — два, над Белгородской — один.