На вокзале Рязань-2 выступил духовой оркестр
Духовой оркестр Муниципального культурного центра Рязани под руководством Владимира Ермакова выступил на железнодорожном вокзале Рязань-2. Концерт организовали по инициативе Московской железной дороги в преддверии Дня защитника Отечества.
Музыканты исполнили известные мелодии военных лет, в том числе «Катюшу», марши и современные композиции.
Для пассажиров и гостей вокзала также выступили солисты центра с вокальными номерами под аккомпанемент оркестра.
Фото: МЖД.