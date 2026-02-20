На вокзале Рязань-2 выступил духовой оркестр

Духовой оркестр Муниципального культурного центра Рязани под руководством Владимира Ермакова выступил на железнодорожном вокзале Рязань-2. Концерт организовали по инициативе Московской железной дороги в преддверии Дня защитника Отечества.

Музыканты исполнили известные мелодии военных лет, в том числе «Катюшу», марши и современные композиции.

Для пассажиров и гостей вокзала также выступили солисты центра с вокальными номерами под аккомпанемент оркестра.

Фото: МЖД.