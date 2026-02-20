На трассе М-5 в Рязанской области образовалась пробка
По словам водителей, затор образовался в пятницу, 20 февраля, на трассе М-5 под селом Путятино. Уточняется, что пробка растянулась в сторону Шацка.
На трассе М-5 в Рязанской области образовалась пробка. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам водителей, затор образовался в пятницу, 20 февраля, на трассе М-5 под селом Путятино. Уточняется, что пробка растянулась в сторону Шацка.
О причинах не сообщается. Официальная информация уточняется.
Фото: Вадим Усачёв.