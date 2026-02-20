Рязань
На нескольких улицах Рязани ограничат парковку и движения транспорта 20 и 21 февраля
На нескольких улицах Рязани ограничат парковку и движения транспорта 20 и 21 февраля. Об этом сообщает мэрия.

В мэрии сообщили, 20 февраля с 20:00 до 18:00 21 февраля будет ограничена парковка автотранспорта на следующих участках:

  • от улицы Новослободской до дома № 36 по улице Лево-Лыбедской;
  • частей улиц Лево-Лыбедской и Николодворянской и Посадского переулка, прилегающих к территории Цирка.

Кроме того, 21 февраля с 8:00 до 19:00 будет временно закрыто движение транспорта на участках:

  • от улицы Новослободской до дома № 36 по улице Лево-Лыбедской;
  • от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского по территории улицы Лево-Лыбедской и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с улицей Новослободской.

Ограничения связаны с празднованием Масленицы.

Помимо этого, с 20:00 21 февраля до 15:00 22 февраля рязанцев попросили освободить от частного транспорта Монастырскую площадь в поселке Солотча. 22 февраля с 12:00 до 15:00 там будет временно закрыто движение транспорта.