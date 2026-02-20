На ГРПЗ прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества

В преддверии праздника на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошла церемония возложения цветов к заводскому комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти и к мемориальным доскам воинам-героям в Рязани.

Руководство предприятия и подразделений, представители профсоюзной организации, Совета ветеранов, Молодежного центра, а также участники боевых действий разных лет возложили красные гвоздики к подножию комплекса. Мемориал, увековечивший имена участников Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли значительный вклад в его развитие, был воздвигнут к 60-летию Великой Победы у центральной проходной.

«Этот день не только память о военной истории, но и символ патриотизма и беззаветного служения России. Это праздник, который олицетворяет мужество и доблесть воинов, вставших на защиту Родины. Сегодня мы чествуем участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, воинов запаса, а также тех, кто сейчас доблестно сражается за нашу Родину», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Традиционно в честь праздника активисты Молодежного центра ГРПЗ возложили цветы к памятным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работавшие на предприятии Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.