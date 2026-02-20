Москвич приехал в Рязань на заработки, но потратил все деньги и обокрал деревенский дом

В полицию обратился житель деревни Левино-2 и сообщил, что заметил на улице поселка незнакомца с рюкзаком на спине. Мужчина знал всех жителей деревни, поэтому появление незнакомца показалось ему подозрительным. Выяснилось, что незнакомец обокрал пустующий деревенский дом. Осмотревшись вокруг дома, оперативники нашли следы на снегу, которые вели в сторону трассы на Москву. На обочине трассы следы вели в сторону столицы. Полицейские проехали в этом направлении около километра и заметили мужчину с рюкзаком на спине. Прохожего остановили. Выяснилось, что 34-летний житель столицы украл из дома 1000 рублей и почти все продукты питания.

Москвич приехал в Рязань на заработки, но потратил все деньги и обокрал деревенский дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель деревни Левино-2 и сообщил, что заметил на улице поселка незнакомца с рюкзаком на спине. Мужчина знал всех жителей деревни, поэтому появление незнакомца показалось ему подозрительным.

Выяснилось, что незнакомец обокрал пустующий деревенский дом. Осмотревшись вокруг дома, оперативники нашли следы на снегу, которые вели в сторону трассы на Москву. На обочине трассы следы вели в сторону столицы. Полицейские проехали в этом направлении около километра и заметили мужчину с рюкзаком на спине. Прохожего остановили. Выяснилось, что 34-летний житель столицы украл из дома 1000 рублей и почти все продукты питания.

Задержанный рассказал, что приехал в Рязань к приятелю, надеясь на помощь в поиске работы. Работу найти не удалось. Вместе со знакомым москвич потратил почти все деньги на алкоголь и решил вернуться домой. На последние деньги он купил билет до города Спас-Клепики. Там он планировал поймать попутную машину до Владимира. Во время пути мужчина заблудился и оказался на трассе в сторону столицы.

Возбуждено уголовное дело.