Москвич приехал в Рязань на заработки, но потратил все деньги и обокрал деревенский дом
Задержанный рассказал, что приехал в Рязань к приятелю, надеясь на помощь в поиске работы. Работу найти не удалось. Вместе со знакомым москвич потратил почти все деньги на алкоголь и решил вернуться домой. На последние деньги он купил билет до города Спас-Клепики. Там он планировал поймать попутную машину до Владимира. Во время пути мужчина заблудился и оказался на трассе в сторону столицы.

Возбуждено уголовное дело.