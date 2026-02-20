Мошенники стали похищать личные данные пользователей с сайта знакомств

«На сайте знакомств под видом девушек злоумышленники общаются с юношами из разных городов России и отправляют ссылку якобы на свои фотографии. Перейдя по ней, жертва видит уведомление, которое предлагает согласиться с условиями использования сайта, после чего начинается передача личных данных с телефона. Отменить это действие невозможно», — говорится в сообщении.

Злоумышленники крадут личные данные молодых людей через сайты знакомств, используя подозрительные ссылки, передает сайт мэра и правительства Москвы. Об этом сообщили РИА Новости.

Уточняется, что мошенники узнают о популярных сервисах среди молодежи. Затем звонят, представляясь полицией, и сообщают, что личные данные попали к злоумышленникам, которые планируют использовать их для неприятностей.