Минюст добавил в реестр иноагентов политика, журналиста, иностранную организацию
