Минюст добавил в реестр иноагентов политика, журналиста, иностранную организацию

В список добавили: политолога Александра Кынева*; журналиста Владимира Севриновского*; журналиста Аурена Хабичева*; политика Алексея Черемушкина*; иностранную неправительственную организацию «Европейский молодёжный форум» (European Youth Forum)*. К причинам отнесены: распространение фейков о власти РФ, сотрудничество с иноагентами и осуждение СВО. European Youth Forum* также занималась пропагандой ЛГБТ (запрещенное в РФ движение). * Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.