Минюст добавил в реестр иноагентов политика, журналиста, иностранную организацию
Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него новые лица. Об этом сообщает RT.
В список добавили:
- политолога Александра Кынева*;
- журналиста Владимира Севриновского*;
- журналиста Аурена Хабичева*;
- политика Алексея Черемушкина*;
- иностранную неправительственную организацию «Европейский молодёжный форум» (European Youth Forum)*.
К причинам отнесены: распространение фейков о власти РФ, сотрудничество с иноагентами и осуждение СВО. European Youth Forum* также занималась пропагандой ЛГБТ (запрещенное в РФ движение).
* Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.