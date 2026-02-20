Мэрию через суд обязали отремонтировать дороги во дворах в Рязани

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани через суд обязали отремонтировать дороги во дворах. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Советский райсуд обязал устранить выбоины, просадки и проломы во дворах по следующим адресам: улица Энгельса (вдоль дома № 28); улица Бронная (до дома № 13); улица Магистральная. Ранее прокуратура вносила представление в адрес управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, однако требование проигнорировали. Проведение ремонта проконтролирует прокуратура.

